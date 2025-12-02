Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 2 декабря 2025Экономика

Китай введет налог на презервативы ради роста рождаемости

Bloomberg: Китай введет налог на средства контрацепции для повышения рождаемости
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: FOTO Eak / Shutterstock / Fotodom

Власти Китая в рамках политики стимулирования рождаемости возвращают с 1 января 2026 года налог в размере 13 процентов на средства контрацепции, в том числе на презервативы. Об этом со ссылкой на пересмотренный недавно закон о налоге на добавленную стоимость (НДС) сообщает Bloomberg.

С 1993 года, когда в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок» и строго контролировалась рождаемости, противозачаточные средства не облагались налогами. Однако теперь стране угрожает противоположная проблема.

Население сокращается третий год подряд из-за малого числа рождений. Так, в 2024-м в стране зарегистрированы 9,54 миллиона детей, хотя десять лет назад их количество было в два раза больше.

Одновременно с возвращением налогообложения средств контрацепции от НДС освобождаются услуги детских садов и яслей, по уходу за престарелыми и инвалидами, а также службы, связанные с бракосочетанием. Изменения знаменуют собой резкий поворот в демографической политике.

Как отмечается в материале, желание Пекина стимулировать рождаемость сталкивается с тем фактом, что страна остается одной из самых дорогих для воспитания детей. Из-за проблем с занятостью и нестабильности на рынке труда молодые люди зачастую считают расходы слишком высокими и не хотят тратить деньги на семейную жизнь.

Демографы указывают, что вряд ли изменения в НДС смогут переломить ситуацию, но они станут символом попытки властей изменить отношение общества к деторождению. Другие отмечают, что в условиях резкого роста заболеваемости ВИЧ в Китае недоступность презервативов может привести к результатам, противоположным тем, каких ожидают власти.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии продажи презервативов и противозачаточных таблеток в России на фоне ухудшения экономической ситуации выросли как в денежном, так и в натуральном выражении. Сумма, потраченная на контрацепцию, стала максимальной как минимум за пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российский танкер напали у берегов Турции. Как и зачем атакуют суда в Черном море?

    Названо число стран-покупателей российского продовольствия

    Денис Майданов призвал понять уехавших из России артистов

    Теннисистка Серена Уильямс высказалась о критике ее фигуры

    Отношение россиян к поведению Долиной оценили

    В Госдуме ответили на сообщение о подготовке Европы к войне с Россией

    Песков ответил на обвинения Европы

    Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

    Оборонный сектор Европы столкнулся с серьезными трудностями

    Миллиарды рублей экс-сотрудника сверхсекретного подразделения МВД России захотели забрать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости