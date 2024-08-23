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09:29, 23 августа 2024Экономика

Россияне начали скупать средства контрацепции

«Ведомости»: продажи средств контрацепции в России выросли в деньгах и объеме

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам первого полугодия продажи презервативов и противозачаточных таблеток в России выросли как в денежном, так и в натуральном выражениях. Сумма, потраченная на такие средства, стала максимальной как минимум за пять лет. Об этом со ссылкой на отчет аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».

Выручка аптечных сетей выросла до 19,3 миллиарда рублей. За тот же период прошлого года результат составлял 16,7 миллиарда, а в 2022 году — 17,2 миллиарда рублей. В предыдущие три года продажи держались на уровне 12,1-13,5 миллиарда.

Что касается единиц товара, то в сети «36,6» рассказали, что продажа презервативов увеличилась на 8 процентов, а противозачаточных таблеток — на 10 процентов. Маркетплейс «Здравсити» сообщил об росте продаж противозачаточных таблеток на 22 процента. В Wildberries сообщили о повышении реализации контрацептивов на 25 процентов в годовом выражении.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что за динамику отвечает растущая осведомленность молодежи в вопросах полового воспитания. Кроме того, открытие пунктов заказов маркетплейсов в небольших населенных пунктах сделало средства контрацепции доступнее. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что экономическая ситуация в стране также способствовала продажам контрацептивов, потому что россияне откладывают рождение детей.

Ранее сообщалось, что за первые десять недель 2024 года продажи тестов для определения беременности достигли 612 миллионов рублей, что стало рекордом за последние пять лет.

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