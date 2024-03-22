Россияне бросились покупать тесты на беременность

«Ведомости»: россияне потратили рекордные ₽ 612 млн на тесты на беременность

За первые десять недель 2024 года россияне потратили 612 миллионов рублей на покупку тестов для определения беременности, что стало рекордом за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчета аналитической компании DSM Group.

По отношению к началу 2023 года рост продаж составил 20,5 процента, в первые десять недель года тогда на тесты потратили 508 миллионов рублей.

О том, что россияне бросили покупать тесты на беременность, свидетельствуют данные, согласно которым в натуральном значении за десять недель текущего года в аптеках было продано четыре миллиона тестов против 3,5 миллионов штук в аналогичный период прошлого года. Положительную динамику подтверждают опрошенные изданием участники рынка.

Эксперты называют такую динамику закономерной. Как объяснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, последние годы россияне откладывали рождение детей по ряду причин. Врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых указала на то, что меры властей по поддержке семей могли повлиять на рост числа людей, которые запланировали беременность в этом году. Кроме того, экспресс-тест – один из самых простых и экономически доступных способов определить беременность, поэтому спрос на них будет всегда, добавила врач.

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