Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:37, 22 марта 2024Экономика

Россияне бросились покупать тесты на беременность

«Ведомости»: россияне потратили рекордные ₽ 612 млн на тесты на беременность

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За первые десять недель 2024 года россияне потратили 612 миллионов рублей на покупку тестов для определения беременности, что стало рекордом за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчета аналитической компании DSM Group.

По отношению к началу 2023 года рост продаж составил 20,5 процента, в первые десять недель года тогда на тесты потратили 508 миллионов рублей.

О том, что россияне бросили покупать тесты на беременность, свидетельствуют данные, согласно которым в натуральном значении за десять недель текущего года в аптеках было продано четыре миллиона тестов против 3,5 миллионов штук в аналогичный период прошлого года. Положительную динамику подтверждают опрошенные изданием участники рынка.

Материалы по теме:
Вызывает рак и мешает забеременеть. Миллиарды людей на планете заражены вирусом папилломы человека. Чем он опасен?
Вызывает рак и мешает забеременеть.Миллиарды людей на планете заражены вирусом папилломы человека. Чем он опасен?
13 декабря 2023
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды. Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды.Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
20 ноября 2023
В России резко подорожали импортные презервативы и секс-игрушки. Как им на смену пришли российские интим-товары?
В России резко подорожали импортные презервативы и секс-игрушки.Как им на смену пришли российские интим-товары?
12 января 2024

Эксперты называют такую динамику закономерной. Как объяснил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, последние годы россияне откладывали рождение детей по ряду причин. Врач-гинеколог группы компаний BestDoctor Марина Щербатых указала на то, что меры властей по поддержке семей могли повлиять на рост числа людей, которые запланировали беременность в этом году. Кроме того, экспресс-тест – один из самых простых и экономически доступных способов определить беременность, поэтому спрос на них будет всегда, добавила врач.

Ранее стало известно, что у российских производителей презервативов возникли неожиданные проблемы на фоне санкций и переориентации на другие рынки закупок. Сложности появились из-за несовпадения среднестатистических размеров пенисов у россиян и жителей Юго-Восточной Азии, где закупаются нужные заготовки. Необходимость делать презервативы под заказ привела к увеличению стоимости и сроков производства в России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Их здесь не будут ждать». В Кремле высказались об уехавших и вставших на позицию врага россиянах

      Водитель авто попытался скрыться от московских полицейских и врезался в столб

      Затраты россиян на погашения кредитов резко выросли

      Харьков остался без электричества

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Иностранец описал российские дворы фразой «такого в Голландии нет»

      Юноши создали фейковый маркетплейс и обманули россиян на 10 миллионов рублей

      Россияне бросились покупать тесты на беременность

      В Совфеде спрогнозировали ситуацию с мигрантами в США

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше