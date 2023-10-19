Пенисы россиян стали проблемой для производителей презервативов

Baza: презервативы могут подорожать из-за различий россиян и жителей Азии

На фоне санкций и переориентации на другие рынки закупок у российских производителей презервативов возникли неожиданные проблемы, выяснила Baza. Сложности появились из-за несовпадения среднестатистических размеров пенисов, которые, по данным журналистов, у жителей юго-восточной Азии (там приобретаются нужные заготовки) меньше, чем у россиян.

Раньше заготовки покупали в Европе, теперь же необходимость делать их под заказ привела к увеличению стоимости и сроков производства в России, что к началу 2024 года может повлечь и подорожание конечной продукции на рынке, утверждают источники Telegram-канала.

При этом, те российские производители, которые сами изготавливают форму и закупают жидкий латекс в Малайзии, из-за роста стоимости логистики тоже собираются поднять цены на 10-15 процентов, поделились журналисты.

С началом санкционной волны россияне бросились скупать многие виды продукции, в том числе и презервативы, спрос на которые в марте прошлого года вырос примерно на четверть. Правда вскоре ажиотажный спрос сменился его охлаждением и выяснилось, что в целом в 2022 году эти изделия оказались скорее предметом экономии — к сентябрю продажи презервативов по сравнению с данными предыдущего года уменьшились на 16,4 процента.

