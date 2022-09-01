Россияне начали экономить на презервативах

DSM Group: продажи презервативов в аптеках России с начала 2022 года снизились на 16,4%

С начала 2022 года российские аптеки продали презервативов на 16,4 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Оборот снизился до 11,9 миллиона упаковок. О том, что граждане начали экономить на средствах контрацепции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование DSM Group.

Падение рынка наблюдалось в течение всех месяцев, кроме марта, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на фоне потенциального дефицита продукции из-за санкций. Тем не менее в первый месяц весны рост оказался незначительным по сравнению с реализацией других аптечных товаров.

Продажи презервативов в текущем году также сократились в торговых сетях. В компании NielsenIQ подсчитали, что с января по июль текущего года в магазинах контрацептивов было продано на 6,6 процента меньше в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Причиной снижения продаж аналитики DSM Group называют переориентацию потребителей на другие каналы продаж. Сервис Moneyplace подсчитал, что в текущем году на крупнейших интернет-площадках — Wildberries и Ozon — россияне приобрели в 3,4 раза презервативов больше, чем в 2021-м. Однако это не компенсирует падение аптечных продаж и не меняет тенденцию снижения популярности контрацептивов в России.

При этом вместо презервативов россияне стали чаще покупать альтернативные средства контрацепции. Так, несмотря на падение в последние три года, спрос на гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос в годовом выражении на 11 процентов, до 12 миллионов упаковок. Также на 8,5 процента увеличились продажи вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других аналогичных товаров.

Спрос на такие препараты будет расти и дальше, считает заведующий отделением амбулаторной гинекологии госпиталя на Мичуринском проспекте сети «Клиника Фомина» Дмитрий Гусев. В последнее время покупать презервативы стало дороже, чем пользоваться другими средствами контрацепции, а значит, альтернативный метод защиты экономически более выгоден, объясняет он. Другие эксперты отмечают, что на сексуальную активность россиян негативно повлиял стресс, связанный с последствиями пандемии коронавируса и началом военных действий на Украине.

Несмотря на падение спроса на презервативы, с января по июнь 2022 года резко выросли продажи секс-товаров. За полгода оборот продукции вырос до 3,5 миллиарда рублей, а только в июне россияне потратили на них почти полмиллиарда рублей (535,4 миллиона рублей).