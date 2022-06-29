Россияне потратили почти полмиллиарда рублей на секс-товары

«Ведомости»: россияне потратили почти 30 млн руб. на БДСМ-товары на 4 маркетплейсах в июне

С начала 2022 года россияне купили около пяти миллионов секс-товаров на площадках четырех крупных маркетплейсов — Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress. Продажи с января по июнь увеличились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За полгода оборот продукции вырос до 3,5 миллиарда рублей, а только в июне россияне потратили почти полмиллиарда рублей (535,4 миллиона рублей), согласно данным сервиса Moneyplace, которые приводят «Ведомости».

Только в первый месяц лета онлайн-продажи секс-товаров удвоились до 845,46 тысячи штук. Представители двух маркетплейсов подтвердили рост спроса на продукцию для взрослых. Так, в июне на Wildberries продажи в натуральном выражении выросли на 81 процент к аналогичному периоду 2021 года, а на Ozon штучные продажи категории секс-товаров увеличились на 67 процентов.

Лучше всего на Wildberries в июне продавались насосы для пениса (рост продаж почти в 8 раз), бандажи (в 5,4 раза), секс-машины (почти в 5 раз), насадки для вибраторов (в 4 раза) и зажимы для сосков (в 3,6 раза), поделился представитель компании. Клиенты Ozon чаще приобретали эротические мягкие игрушки-сувениры, аксессуары для БДСМ и эротическое белье. Совокупные продажи БДСМ-товаров на данных маркетплейсах в июне выросли в 1,5 раза по сравнению с маем до почти 30 миллионов рублей.

Стремительный рост товаров в категории БДСМ нетипичен для июня, поскольку традиционно сезон для такой продукции заканчивается в мае, сообщает представитель Moneyplace. Это может быть связано с тем, что россияне ищут новые эмоции в сексуальных практиках, указывает он. Кроме того, увеличение спроса на БДСМ-товары может быть связано с реакцией россиян на стресс, отмечает психолог Арина Ковина. По ее словам, запрос организма на расслабление растет и, когда стандартная сексуальная жизнь уже не позволяет это сделать, люди ищут дополнительную стимуляцию.

Ранее стало известно, что секс-шопы столкнулись с трудностями в поставках товаров из-за рубежа. Расходы на логистику увеличились, как и время доставки интимной продукции из Европы и Китая. Индустрия испытывает сложности на фоне введения санкций и отказа ряда западных компаний от сотрудничества с Россией.