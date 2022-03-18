РБК: DSM Group сообщила о резком росте спроса на презервативы в России в марте

В российских магазинах и аптеках резко вырос спрос на презервативы. Их, как и другие преимущественно импортируемые средства личной гигиены и подгузники, скупают в ожидании дальнейшего роста цен. О том, что россияне бросились скупать презервативы, свидетельствуют данные исследовательской DSM Group, сообщает РБК в пятницу, 18 марта.

По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов в аптеках выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17 процентов в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32 процента, до 184,1 миллиона рублей — в денежном. Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26 процентов по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6».

О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4 процента свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта. Об увеличении продаж презервативов на 30 процентов изданию сообщил менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.

Гендиректор компании «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров в беседе с РБК объяснил увеличение спроса на презервативы с тревожными ожиданиями потребителей о росте стоимости импортной продукции.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое. Например, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46 процентов. Это должно обеспечить рекордный рост выручки крупнейших ретейлеров в этом году, если поток товаров не иссякнет, отмечают эксперты. Кроме того, продажи стройматериалов и инструментов в начале марта выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.