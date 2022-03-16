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Россияне бросились скупать стройматериалы

Продажи товаров для ремонта и строительства в марте выросли в 2,5 раза в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Продажи стройматериалов и инструментов в начале марта выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», сообщает «РИА Новости».

С 1 по 10 марта объем продаж товаров для строительства и ремонта увеличился на 148 процентов, а средний чек вырос на 81 процент и составил 12 378 рублей. Онлайн-продажи выросли на 192 процента, их доля составила 35 процентов от всего объема покупок. Наиболее популярными товарами у потребителей оказались строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои), а также ручные и электроинструменты для работы на даче и в саду.

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Россияне бросились скупать стройматериалы по нескольким причинам, одним из основным эксперты назвали рост спроса со стороны новоселов в результате высоких темпов кредитования за 2021 год. Удаленная работа тоже повлияла на ажиотажный спрос: граждане проявляют интерес к обустройству дач, на которых теперь могут проводить больше времени. Ранняя по сравнению с 2021 годом весна способствовала увеличению числа продаж садовых товаров.

Об ажиотажном спросе на товары для ремонта участники рынка уже сообщали 9 марта. Крупнейшие DIY-ретейлеры рассказали, что интерес россиян к материалам вырос на 30-50 процентов. Компании объяснили увеличение спроса ростом курса доллара и евро и началом строительного сезона.

Нина Ташевская
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