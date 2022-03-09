Россияне бросились скупать товары для ремонта

Спрос на товары для ремонта за последнюю неделю вырос на 30-50 процентов. Россияне бросились скупать дорогостоящие товары: кухни, технику, напольные покрытия. Об этом рассказали крупнейшие DIY-ретейлеры, сообщает РБК.

В компании «Леруа Мерлен» отмечают рост спроса на товары с 20-х чисел февраля. Ретейлер был вынужден ограничить прием розничных онлайн-заказов. В зависимости от категории товаров интерес россиян к продукции вырос на 30-50 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Компания объясняет ажиотажный спрос ростом курса доллара и евро и началом строительного сезона.

«Если говорить о категориях товаров, то люди в основном инвестируют в крупные проекты, такие как кухни, техника, напольные покрытия, то есть в то, что требует значительных инвестиций. Рост среднего чека мы также наблюдаем, он очень сильно зависит от категории», — рассказали в «Леруа Мерлен».

В строительном торговом доме «Петрович» тоже отметили, что с 20 февраля спрос на товары для ремонта резко вырос. «По сравнению с прошлой неделей чек в онлайне вырос на 36 процентов, трафик в магазинах тоже увеличился в среднем на 31 процент», — рассказал гендиректор Евгений Мовчан.

Пока серьезных трудностей с поставками товаров не наблюдается: доля импортной продукции в ассортименте ретейлеров составляет, по их оценкам, 20-30 процентов. Сейчас «Леруа Мерлен» ищет поставщиков, которые смогут заместить товары зарубежного производства. Среди наиболее уязвимых категорий в компании отметили электрику, бытовую технику и электроинструменты. В «Петровиче» рассказали, что сейчас получают предложения о пересмотре цен от производителей, но пока не могут сказать, насколько вырастет стоимость товаров. «Конечно, у нас есть товарные запасы, но надо понимать, что высокооборачиваемый товар (кирпич, газобетон и т.д.) без регулярных поставок быстро исчезнет с полок», — отметил Евгений Мовчан.

Ранее в марте сообщалось, что москвичи уже столкнулись с дефицитом товаров для ремонта из-за снижения курса рубля. Поставщики черновых и отделочных стройматериалов почти ежедневно повышают цены на свои товары, из-за чего выросли в среднем на 7-10 процентов. При этом дорожают не только импортные, но и отечественные товары. Ажиотажный спрос со стороны россиян и сокращение поставок привели к нехватке материалов, восполнять которую придется российским производителям.