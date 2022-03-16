Россияне собрались обеспечить торговым сетям рекордный рост выручки

Продажи продуктов и товаров повседневного спроса взлетели в России на 7,5 процента

На фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров взлетели более чем вдвое, подсчитали в NielsenIQ. Например, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46 процентов, пишет «Коммерсантъ».

Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) с 28 февраля по 6 марта увеличились на 7,5 процента в натуральном выражении и на 18,3 процента в денежном год к году. С 21 февраля по 6 марта продажи кофе и чая подскочили на 23 процента, товаров для ухода за собой и безалкогольных напитков — на 22 процента, алкоголя — на 18 процентов.

Все это должно обеспечить рекордный рост выручки крупнейших ретейлеров в этом году, если поток товаров не иссякнет, отмечают эксперты. Ранее стало известно, что крупные торговые сети собрались ограничивать количество товаров в одни руки.

Например, «Лента» ввела ограничение на количество товаров в одни руки при покупках как в магазинах, так и онлайн. Это распространяется на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники. Аналогичное решение приняли в Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»).