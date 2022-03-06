«Лента» ввела ограничения на продажу некоторых товаров

В гипермаркетах «Лента» ввели ограничение на количество товаров в одни руки при покупках как в магазинах, так и онлайн. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

Как отметили в компании, эта мера вынужденная, она направлена «на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».

Ранее решение ввести ограничения на продажу некоторых товаров на фоне всплеска спроса приняли в Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Оно призвано ограничить большие объемы закупки ряда продуктов. Таким образом, товары первой необходимости постоянно будут в наличии, пояснили в компании.