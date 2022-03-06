Магазины X5 ввели ограничения на продажу ряда товаров

Магазины Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») приняли решение ввести ограничения на продажу некоторых товаров на фоне всплеска спроса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что было решено ограничить большие объемы закупки ряда продуктов. Таким образом, товары первой необходимости постоянно будут в наличии, пояснили в компании.

Ранее крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили позволить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.

Также первый заместитель главы Министерства сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что хлеба в России достаточно. По ее словам, дефицит в текущем году не прогнозируется. Она призвала жителей России не скупать продукты впрок.