Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Об этом сообщает Минпромторг.

Такое решение ретейлеры приняли, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

Борьба с перекупщиками

В обращении компаний отмечается, что в ряде регионов появились случаи, когда перекупщики приобретали социально значимые продукты питания «в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме». Уточняется, что речь идет о спекулянтах, которые скупали товары тоннами для последующей перепродажи.

В Минпромторге пояснили, что конкретные товары и параметры торговые сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Данную инициативу поддержал Минсельхоз России.

Вопрос о стабилизации цен на продовольствие обсуждался властями России еще с 2021 года, по итогам которого инфляция, по данным Росстата, составила более восьми процентов.

11,1 процента достигла продовольственная инфляция в России в январе 2022 года по данным Центробанка РФ

Решение о добровольном ограничении цен

1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. Механизм ограничения наценок ранее разработали ФАС, Минпромторг и Минсельхоз России. Наценки на ряд позиций не будут превышать пяти процентов в четырех категориях социально значимых товаров — молочная продукция, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, а также овощи так называемого «борщевого набора».

При этом ретейлеры уточняли, что перечень будет ежемесячно актуализироваться «в связи с меняющейся конъюнктурой рынка». Позднее стало известно, что наценки на продукты на уровне пяти процентов ограничивают еще три крупных сети российских магазинов. В ФАС подчеркнули, что обязательства об ограничении наценок добровольны. При этом в ведомстве выразили надежду, что продукты так смогут стать доступнее для граждан.

Кроме того, в начале марта в России расширили перечень случаев использования резервов Госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию. Речь идет о фонде, который формируется путем государственных закупок у аграриев при низкой стоимости. В случае заметного роста цен эта продукция продается, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.