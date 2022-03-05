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Минсельхоз оценил запасы хлеба в России

Минсельхоз заявил, что хлеба в России достаточно, дефицит в 2022 году не прогнозируется

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Хлеба в России достаточно, дефицит в 2022 году не прогнозируется. Такую оценку запасов дали в Минсельхозе. Об этом ТАСС сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Хлеб у нас будет в этом году. И его будет достаточно, его будет много. Мы точно не останемся без хлеба. С точки зрения обеспеченности, у нас есть семена, у нас есть сельхозтехника, у нас есть средства защиты растений. То есть все, чтобы посеять и получить хлеб, у нас есть», — рассказала она.

Лут отметила, что с 2014 года в России наблюдалось бурное развитие сельскохозяйственной отрасли, а также отрасли производства пищевых продуктов. По ее словам, в стране удалось снизить импорт мяса на 70 процентов, а импорт молочных продуктов — на 25 процентов.

Лут призвала россиян не скупать продукты впрок. Она отметила, что смысла в покупке больших объемов продуктов длительного хранения с целью спекуляции нет.

Ранее Минпромторг сообщил, что крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Такое решение ретейлеры приняли, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

Марина Совина
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