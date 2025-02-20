Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:27, 20 февраля 2025Из жизни

Жителям одной страны предложили платить деньги за пойманных комаров

Жителям Филиппин стали платить за живых и мертвых комаров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Aaron Favila / AP

На Филиппинах местным жителям предложили ловить комаров за деньги в рамках борьбы с лихорадкой Денге. Об этом сообщает The Guardian.

Ловцы комаров из деревни Аддишн-Хиллс прибывают за вознаграждением в столицу. Там, в Маниле, им стали платить одно филиппинское песо (1,56 рубля) за пять особей — живых и неживых. Если пойманные комары еще двигаются, их уничтожают ультрафиолетом.

Как объясняет староста Аддишн-Хиллс Карлито Сернал, он объявил охоту на насекомых, поскольку в его районе участились случаи заражения лихорадкой Денге. Комары же являются переносчиками болезни. По словам Сернала, идея платного отлова комаров пришла к нему, после того как двух его соседей не стало из-за лихорадки. Он отметил, что программа запущена меньше месяца назад, а за это время было уничтожено уже около 700 комаров.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Тем не менее представители филиппинского Департамента здравоохранения не поддержали идею Сернала. Они заявили, что ради наживы местные жители могут начать разводить комаров. Это лишь усугубит ситуацию.

Ранее сообщалось, что Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. В этом им помогали местные жители: они ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Россию вернули сотни миллиардов рублей, замороженных на Западе после начала СВО. Как это удалось?

      Банк России оценил масштабы кредитного мошенничества

      В российском городе нашли две мумии в залитой кипятком квартире

      На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

      В горах популярного у туристов региона России объявили штормовое предупреждение

      В РПЦ назвали глумлением картину о битве на Калке в кабинете зампреда ДУМ

      iPhone 15 рекордно подешевел

      В России отреагировали на намерение США включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки

      Посольство Израиля в России приспустило флаг

      Россиянам назвали рецепт избавления от долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше