Жителям одной страны предложили платить деньги за пойманных комаров

Жителям Филиппин стали платить за живых и мертвых комаров

На Филиппинах местным жителям предложили ловить комаров за деньги в рамках борьбы с лихорадкой Денге. Об этом сообщает The Guardian.

Ловцы комаров из деревни Аддишн-Хиллс прибывают за вознаграждением в столицу. Там, в Маниле, им стали платить одно филиппинское песо (1,56 рубля) за пять особей — живых и неживых. Если пойманные комары еще двигаются, их уничтожают ультрафиолетом.

Как объясняет староста Аддишн-Хиллс Карлито Сернал, он объявил охоту на насекомых, поскольку в его районе участились случаи заражения лихорадкой Денге. Комары же являются переносчиками болезни. По словам Сернала, идея платного отлова комаров пришла к нему, после того как двух его соседей не стало из-за лихорадки. Он отметил, что программа запущена меньше месяца назад, а за это время было уничтожено уже около 700 комаров.

Тем не менее представители филиппинского Департамента здравоохранения не поддержали идею Сернала. Они заявили, что ради наживы местные жители могут начать разводить комаров. Это лишь усугубит ситуацию.

Ранее сообщалось, что Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. В этом им помогали местные жители: они ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу.

