США одолели огромных шершней-убийц спустя пять лет после начала их нашествия

США истребили шершней-убийц спустя пять лет после их нашествия на страну

Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. Об этом сообщает Associated Press.

Нашествие самого большого вида шершней в мире на Америку началось в 2019 году. Впервые это опасное насекомое заметили в штате Вашингтон у американо-канадской границы. Предполагается, что в США они попали в цветочных горшках и транспортных контейнерах, которые привезли по морю из Азии, в том числе из Китая.

После того как власти объявили о появлении шершней-убийц, жители страны стали помогать ученым истребить их. Так они ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу. Затем профессионалы отслеживали путь огромного шершня, находили его гнездо и уничтожали.

С 2021 года в стране не заметили ни одного шершня-убийцу. «Я должен сказать вам как энтомолог: я работаю дольше 25 лет, и сегодня тот редкий день, когда людям действительно удалось победить насекомых», — отметил менеджер программы по борьбе с вредителями Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон. При этом энтомологи пообещали оставаться начеку.

Vespa mandarinia — хищные насекомые, которые могут достигать пяти сантиметров в длину. Они питаются медоносными пчелами, обезглавливая их и захватывая их ульи. Шершни-убийцы нападают и на людей: их яд гораздо опаснее пчелиного, к тому же они могут жалить несколько раз. Этот вид привлек внимание общественности в 2013 году. Тогда 42 человека в Китае стали жертвами из-за нападения этих шершней.

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