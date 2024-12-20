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20:09, 20 декабря 2024Из жизни

США одолели огромных шершней-убийц спустя пять лет после начала их нашествия

США истребили шершней-убийц спустя пять лет после их нашествия на страну
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Elaine Thompson / AP

Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. Об этом сообщает Associated Press.

Нашествие самого большого вида шершней в мире на Америку началось в 2019 году. Впервые это опасное насекомое заметили в штате Вашингтон у американо-канадской границы. Предполагается, что в США они попали в цветочных горшках и транспортных контейнерах, которые привезли по морю из Азии, в том числе из Китая.

После того как власти объявили о появлении шершней-убийц, жители страны стали помогать ученым истребить их. Так они ловили живых насекомых, прикрепляли к ним маячок с помощью зубной нити и отпускали на свободу. Затем профессионалы отслеживали путь огромного шершня, находили его гнездо и уничтожали.

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С 2021 года в стране не заметили ни одного шершня-убийцу. «Я должен сказать вам как энтомолог: я работаю дольше 25 лет, и сегодня тот редкий день, когда людям действительно удалось победить насекомых», — отметил менеджер программы по борьбе с вредителями Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон. При этом энтомологи пообещали оставаться начеку.

Vespa mandarinia — хищные насекомые, которые могут достигать пяти сантиметров в длину. Они питаются медоносными пчелами, обезглавливая их и захватывая их ульи. Шершни-убийцы нападают и на людей: их яд гораздо опаснее пчелиного, к тому же они могут жалить несколько раз. Этот вид привлек внимание общественности в 2013 году. Тогда 42 человека в Китае стали жертвами из-за нападения этих шершней.

Ранее сообщалось, что экологи нашли способ спасти популяцию большеклювой островной овсянки с помощью ос. Они стали поедать мягких ложнощитовок, отравляющих деревья, плодами которых питались птицы.

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