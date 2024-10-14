Прожорливые осы спасли жизнь редким птицам

Осы спасли популяцию птиц на британском острове Найтингейл

Экологи нашли способ спасти популяцию большеклювой островной овсянки с помощью ос. Об этом пишет People.

Большеклювая островная овсянка — по-другому овсянка Уилкинса (Nesospiza wilkinsi) — редкий вид птиц, живущий на британском острове Найтингейл. В 2017 году специалисты из Королевского общества защиты птиц обнаружили, что на острове осталось всего 120 гнездовых пар этих птиц, и быстро установили причину.

Оказалось, что там же обитали мягкие ложнощитовки (Coccus hesperidum). Они выделяли особую медвяную росу, из-за которой на кустарниковых деревьях Phylica arborea стала появляться плесень. Эти деревья начали постепенно исчезать, и островные овсянки остались без их плодов, то есть без пищи. Тогда экологи решили завезти на остров паразитических ос Microterys nietneri и положиться на их прожорливость. Они должны были поедать ложнощитовок, тем самым спасая жизни овсянок.

Насекомым пришлось отправиться в непростое путешествие во время эпидемии вируса COVID-19. Осы пережили перелет из Лондона в Кейптаун в сумке-холодильнике, карантин сотрудника в гостиничном номере и несколько заплывов на лодке. В итоге по прибытии на Найтингейл выжило лишь десять процентов насекомых. Их выпустили в лес, и они размножились.

Спустя три года после начала операции Королевское общество защиты птиц объявило, что осы оказались эффективны в борьбе с гибелью деревьев Phylica arborea. «Этот проект показывает, чего можно достичь, изменяя судьбу исчезающего вида», — заявил менеджер программы по спасению овсянок.

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