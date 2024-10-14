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16:29, 14 октября 2024Из жизни

Прожорливые осы спасли жизнь редким птицам

Осы спасли популяцию птиц на британском острове Найтингейл

Фото: Krzysztof Niewolny / Unsplash

Экологи нашли способ спасти популяцию большеклювой островной овсянки с помощью ос. Об этом пишет People.

Большеклювая островная овсянка — по-другому овсянка Уилкинса (Nesospiza wilkinsi) — редкий вид птиц, живущий на британском острове Найтингейл. В 2017 году специалисты из Королевского общества защиты птиц обнаружили, что на острове осталось всего 120 гнездовых пар этих птиц, и быстро установили причину.

Оказалось, что там же обитали мягкие ложнощитовки (Coccus hesperidum). Они выделяли особую медвяную росу, из-за которой на кустарниковых деревьях Phylica arborea стала появляться плесень. Эти деревья начали постепенно исчезать, и островные овсянки остались без их плодов, то есть без пищи. Тогда экологи решили завезти на остров паразитических ос Microterys nietneri и положиться на их прожорливость. Они должны были поедать ложнощитовок, тем самым спасая жизни овсянок.

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Насекомым пришлось отправиться в непростое путешествие во время эпидемии вируса COVID-19. Осы пережили перелет из Лондона в Кейптаун в сумке-холодильнике, карантин сотрудника в гостиничном номере и несколько заплывов на лодке. В итоге по прибытии на Найтингейл выжило лишь десять процентов насекомых. Их выпустили в лес, и они размножились.

Спустя три года после начала операции Королевское общество защиты птиц объявило, что осы оказались эффективны в борьбе с гибелью деревьев Phylica arborea. «Этот проект показывает, чего можно достичь, изменяя судьбу исчезающего вида», — заявил менеджер программы по спасению овсянок.

Ранее сообщалось, что власти популярного курортного острова Ибица, Испания, оказались бессильны перед нашествием подковчатых полозов. Они являются инвазивным видом, поэтому его распространение создает угрозу биологическому многообразию Ибицы, в частности местным рептилиям — питиусенским ящерицам.

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      Юлия Юткина
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