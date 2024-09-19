Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:28, 19 сентября 2024Из жизни

Змеи захватили популярный курортный остров

Полозы захватили Ибицу и создали угрозу для местных ящериц

Фото: wirestock / freepik

Власти популярного курортного острова Ибица, Испания, оказались бессильны перед нашествием подковчатых полозов. Об этом сообщает Diario de Ibiza.

Институт Исследования Ибицы (IEE) подтвердил, что полозы захватили всю территорию острова. Они являются инвазивным видом, поэтому его распространение создает угрозу биологическому многообразию Ибицы.

Согласно данным института, усилий местных властей и 500 волонтеров оказалось недостаточно, чтобы уничтожить опасных змей. Они появились на острове 20 лет назад вместе с оливковыми деревьями из материковой Испании. Увеличение их популяции способствует исчезновению местных рептилий — питиусенских ящериц.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Представители IEE назвали ситуацию «почти неисправимой». Тем не менее они предложили несколько возможных решений: усилить таможенную проверку в портах, организовать массовый отлов полозов с ловушками и приманками в виде мышей и создать зоны для сохранения ящериц.

Ранее сообщалось, что на юге американского штата Флорида началось вторжение «армии зеленых ящеров». Игуаны перегрызают провода, уничтожают сады, а также подрывают берега рек и озер, вызывая эрозию почвы.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      «Перешел все красные линии». «Хезболла» объявила о состоянии войны с Израилем

      Ослабление рубля до минимума с октября 2023 года объяснили

      В США отреагировали на учения ВМФ России

      Рэперша Карди Би показала фигуру через 12 дней после третьих родов

      Кадыров заявил об отключении Маском Tesla Cybertruck

      «Словно говорят: "Как вы, чернь? Сожрете все"». Известную актрису возмутило возвращение Познера в эфир Первого канала

      Обнаружена польза кофеина

      Бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца

      Экс-игрок сборной России обратился к заявившему о ненужной поездке во Вьетнам Глушенкову

      Родители оставили детей одних ради ужина во время круиза и разгневали пользователей сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше