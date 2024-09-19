Змеи захватили популярный курортный остров

Полозы захватили Ибицу и создали угрозу для местных ящериц

Власти популярного курортного острова Ибица, Испания, оказались бессильны перед нашествием подковчатых полозов. Об этом сообщает Diario de Ibiza.

Институт Исследования Ибицы (IEE) подтвердил, что полозы захватили всю территорию острова. Они являются инвазивным видом, поэтому его распространение создает угрозу биологическому многообразию Ибицы.

Согласно данным института, усилий местных властей и 500 волонтеров оказалось недостаточно, чтобы уничтожить опасных змей. Они появились на острове 20 лет назад вместе с оливковыми деревьями из материковой Испании. Увеличение их популяции способствует исчезновению местных рептилий — питиусенских ящериц.

Представители IEE назвали ситуацию «почти неисправимой». Тем не менее они предложили несколько возможных решений: усилить таможенную проверку в портах, организовать массовый отлов полозов с ловушками и приманками в виде мышей и создать зоны для сохранения ящериц.

Ранее сообщалось, что на юге американского штата Флорида началось вторжение «армии зеленых ящеров». Игуаны перегрызают провода, уничтожают сады, а также подрывают берега рек и озер, вызывая эрозию почвы.