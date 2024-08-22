Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:13, 22 августа 2024Из жизни

В США началось вторжение армии огромных зеленых ящеров

На юге штата Флорида в США началось вторжение игуан

Фото: Pxhere

На юге американского штата Флорида началось вторжение «армии зеленых ящеров». Об этом сообщает Daily Star.

Жители курортного города Палм-Бич жалуются, что там появляется все больше огромных игуан. Рептилии уже стали причиной 16 отключений электричества в округе. Они перегрызают провода, уничтожают сады, а также подрывают берега рек и озер, вызывая эрозию почвы.

Также игуаны, которые являются инвазивным видом во Флориде, забираются в бассейны и туалеты и пугают жителей. Более того, они переносят болезни, такие как сальмонеллез, и вполне могут напасть, если их потревожить.

Материалы по теме:
Фантастические твари. Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
19 сентября 2021
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023

В довершение всего игуаны обычно спят на деревьях. Ночью, когда температура воздуха падает, они могут ослаблять хватку и падать на головы флоридцам. Падение с высоты на человека крупной ящерицы может привести к тяжелым травмам, предупреждают эксперты.

Популяция игуан во Флориде продолжает расти, и жителей в очередной раз предупреждают об опасности, которую может нести столкновение с этими рептилиями.

Ранее жителей американского города Хьюстон, штат Техас, предупредили о вторжении ядовитых червей-молотов. Нашествие случилось из-за обильных дождей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Под Курском пенсионерка три дня пряталась от ВСУ в яме без чистой воды и еды. Что пережили люди в зоне боев?

      На Украине скончался лейтенант Зеленский

      В ВСУ рассказали о продвижении Российской армии к важной трассе в ДНР

      Премьер Польши предрек Моди важную роль в достижении мира на Украине

      Россиян поселили в «клоповник» в отеле Турции в попытке получить вознаграждение

      Крупнейший продавец нефти в мире начал резко терять доходы

      В Госдуме отреагировали на создание бронетанковой бригады НАТО близ границы России

      Минобороны заявило о пресечении новой атаки ВСУ на Россию

      Президент Чехии назвал иллюзией «справедливый мир» для Украины

      В России высказались о влиянии телефонного мошенничества на экономику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше