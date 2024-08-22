В США началось вторжение армии огромных зеленых ящеров

На юге штата Флорида в США началось вторжение игуан

На юге американского штата Флорида началось вторжение «армии зеленых ящеров». Об этом сообщает Daily Star.

Жители курортного города Палм-Бич жалуются, что там появляется все больше огромных игуан. Рептилии уже стали причиной 16 отключений электричества в округе. Они перегрызают провода, уничтожают сады, а также подрывают берега рек и озер, вызывая эрозию почвы.

Также игуаны, которые являются инвазивным видом во Флориде, забираются в бассейны и туалеты и пугают жителей. Более того, они переносят болезни, такие как сальмонеллез, и вполне могут напасть, если их потревожить.

В довершение всего игуаны обычно спят на деревьях. Ночью, когда температура воздуха падает, они могут ослаблять хватку и падать на головы флоридцам. Падение с высоты на человека крупной ящерицы может привести к тяжелым травмам, предупреждают эксперты.

Популяция игуан во Флориде продолжает расти, и жителей в очередной раз предупреждают об опасности, которую может нести столкновение с этими рептилиями.

Ранее жителей американского города Хьюстон, штат Техас, предупредили о вторжении ядовитых червей-молотов. Нашествие случилось из-за обильных дождей.