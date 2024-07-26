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09:33, 26 июля 2024Из жизни

Жителей одного города предупредили о вторжении ядовитых хищных червей

Хьюстон могут заполонить ядовитые хищные черви из-за обильных дождей

Фото: Eduard Solà / Wikipedia

Жителей американского города Хьюстон, штат Техас, предупредили о вторжении ядовитых червей-молотов (Bipalium) из-за идущих обильных дождей. Об этом сообщает Fox News.

Плоские хищные черви Bipalium являются инвазивным видом для США: его распространение угрожает биологическому многообразию страны. Их голова похожа на молот, а сами они напоминают змей и могут вырастать до 40 сантиметров в длину.

Институт инвазивных видов Техаса (TISI) отметил, что молотоголовые черви появляются на улицах после особенно сильных осадков. Сейчас в штате продолжаются проливные дожди, приводящие к разливам рек, поэтому сотрудники института опасаются, что вскоре ядовитые черви заполонят город.

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Черви-молоты питаются дождевыми червями. Чтобы переваривать свою добычу, они выделяют через кожу специальные вещества, токсичные для людей и животных. Сотрудники института посоветовали при взаимодействии с молотоголовыми червями использовать перчатки или бумажные салфетки, а после — тщательно вымыть руки и обработать их дезинфицирующим средством.

TISI напомнил, что от червей-молотов можно избавиться только с помощью цитрусового масла, соли и уксуса, разрезать их бесполезно — червь просто регенерируется.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года Техас уже пережил вторжение червей-молотов. Тогда TISI сравнил токсин червей с ядом рыбы фугу.

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      Юлия Юткина
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