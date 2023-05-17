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18:46, 17 мая 2023Из жизни

В Техасе началось нашествие ядовитых червей-молотов длиной 40 сантиметров

Похожие на змей ядовитые черви-молоты появились в Техасе

Фото: Piya Harnsilawat / Shutterstock / Fotodom

В Техасе началось нашествие ядовитых червей, которые не погибают, даже если разрезать их пополам. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

Плоские черви-молоты, или, как их еще называют, молотоголовые черви, появились в Хьюстоне в начале мая. Они обладают характерной, похожей на молот головой, похожи на змей и могут вырастать до 40 сантиметров в длину.

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Институт инвазивных видов Техаса предупреждает, что черви-молоты обладают способностью выделять токсин, напоминающий яд рыбы фугу. Обычно они делают это в том случае, если чувствуют угрозу. Прикосновение к червю-молоту может вызвать раздражение на коже. Если червя нужно перенести или убрать, лучше использовать перчатки, палку или бумагу. Они также опасны для мелких млекопитающих и домашних животных, которые могут попытаться их съесть.

Устойчивое уничтожение этих инвазивных плоских червей необходимо для защиты земляных червей и здоровой почвы

рекомендация на сайте Института инвазивных видов Техаса

Этот вид не является аборигенным для Техаса, он был завезен в США из Юго-Восточной Азии в начале ХХ века. Черви-молоты хорошо чувствуют себя в жарком и влажном климате. В настоящий момент кроме Техаса их можно найти в Алабаме, Калифорнии, Джорджии и Луизиане.

Чтобы избавиться от червя-молота, специалисты советуют использовать цитрусовые масла и уксус. Можно также положить червя в пластиковый пакет с солью и уксусом. Главное — не трогать его руками и не резать на части.

Ранее сообщалось о нашествии прыгающих червей в Миссури. Инвазивный вид, завезенный в США из Азии, представляют серьезную угрозу для местной экосистемы.

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Антонина Черташ
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