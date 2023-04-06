Нашествие прыгающих червей началось в очередном американском штате

Columbia Missourian: инвазивный вид прыгающих червей может разрушить экосистему Миссури

В очередном американском штате — Миссури — началось нашествие прыгающих червей, которых еще называют алабамскими прыгунами. Как сообщает Columbia Missourian, они могут разрушить местную экосистему.

Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, завезенный в Северную Америку из Азии вместе с растениями и другими агрикультурными материалами. Название происходит из-за свойства червей сильно извиваться и почти подпрыгивать, когда их тревожат.

Эти черви поедают все полезные органические вещества в верхнем слое почвы, делая ее менее плодородной. В то время как обычные земляные черви обогащают почву и помогают насыщать ее кислородом и водой, алабамские прыгуны, напротив, могут иссушить ее до состояния кофейных зерен, оставляя на поверхности твердые фекалии. Таким образом, они провоцируют процесс эрозии почвы и повреждают корневую систему растений. Черви активно размножаются, откладывая яйца, и остановить их распространение очень сложно.

Мы знаем, что они идут к нам. Мы не можем сказать, как именно их распространение отразится на природе Миссури. Но если они захватят обширные природные зоны, из этого не выйдет ничего хорошего Анжела Соколовски сотрудник Департамента по охране Миссури

Ранее прыгающие черви уже стали крупной проблемой для земледельцев и экологов в Миннесоте и Висконсине. В этих штатах они нанесли значительный ущерб природным зонам. Согласно данным Департамента охраны природы, сокращение количества гумуса уже начало приводить к уменьшению численности рептилий, гнездящихся на земле птиц и мелких млекопитающих. А это в свою очередь нарушило пищевые цепочки.

Ранее сообщалось, что гиппопотамы, завезенные в Мексику Пабло Эскобаром, были признаны инвазивным видом. Чтобы остановить их распространение, власти приняли решение выслать 70 особей в другие страны.