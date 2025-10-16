Интернет и СМИ
«Шоу для слабоумных». Россияне вновь смотрят «Блондинку в шоколаде» с Собчак. «Светская львица» попадает в вытрезвители и хамит

«Лента.ру»: Шоу «Блондинка в шоколаде» о жизни Собчак стало мемом в соцсетях
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Безбашенные 2000-е запомнились как время, когда женщины носили джинсы с экстремально низкой посадкой, вместо гудка на звонок можно было поставить мелодию, а на ТВ прямо днем показывали то, за что сегодня заблокировали бы даже в интернете. И если тогда люди всерьез спорили о том, прилично ли умному человеку быть гламурным, то сегодня большинство россиян принимают 2000-е такими, какими они были, и не ищут в том времени изъянов. Для многих тоска по этой безвозвратно ушедшей эпохе выливается в запойный просмотр сериалов и телешоу того времени. Например, недавно пользователи соцсетей принялись изучать телешоу «Блондинка в шоколаде» с Ксенией Собчак, которое выходило в середине того десятилетия на канале «Муз-ТВ». Фрагменты передачи, запечатлевшей пик гламурной эры Собчак, стали набирать сотни тысяч просмотров, а в комментариях ее провозгласили иконой и легендой. Как старое телешоу вдруг обрело новую жизнь в мемах — в материале «Ленты.ру».

«Вот это свэг»

Ксения Собчак в розовых сапогах на шпильке, коротком платье и полушубке спит прямо на полу квартиры. На тонкий каблук прицепились женские трусы. Звонит телефон — звучит мелодия из культового трека In da Club рэпера 50 Cent. Собчак с трудом просыпается и берет трубку, но своего собеседника уверяет, что на самом деле она уже давно находится на съемках. «По-моему, чуть-чуть пришлось сказать неправду», — прокомментировала она свой разговор.

В комментариях к этому отрывку из Блондинки в шоколаде» в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пользователи назвали Собчак королевой и иконой. Многие также поиронизировали над ее богемным образом жизни в 2000-е. «Что надо сделать, чтобы каждый день был таким?», «Вот это свэг», «Стринги, намотанные на каблук — это шедеврально», — написали они.

На это можно смотреть вечно

пользовательница Instagram

Фрагменты из «Блондинки в шоколаде» в 2020-е годы стали мемами в соцсетях

Кадр: @dariasatnam

В мемы попали и другие отрывки из «Блондинки в шоколаде»: например, сцена, в которой Собчак от всей души ругает позвонившего ей по телефону сталкера и требует прекратить с ней связываться. «Тебе не надоело названивать, а, дружок? Не звони сюда больше, я тебя вычислю, приедут менты, ты вообще пожалеешь! Не только о том, что у тебя мой телефон есть, а о том, что вообще родился», — грозила собеседнику телеведущая.

Другой полюбившийся пользователям сети отрывок «Блондинки в шоколаде» — это фрагмент, в котором она рассматривает и критикует наряды в магазине одежды. «Костюмчик, как говорит моя мама, долги собирать… А костюмчик Juicy уже купила себе любая лошица и стала считать, что она похожа на Бритни Спирс и Пэрис Хилтон одновременно», — ехидничала в этом ролике журналистка.

«Несравненная», «Это чисто питерский снобский вайб», — восхитились ведущей комментаторы и в шутку добавили, что так же ходят по магазинам

А ролик, в котором Собчак пьет алкоголь прямо из бутылки «для блеску глаз», прежде чем выйти из дома, авторы мемов с иронией назвали инструкцией о том, как правильно собираться на работу. Много одобрительных комментариев собрал и отрывок из «Блондинки в шоколаде», в котором ведущая жаловалась, что ей приходится выходить по делам «не ***, не жравши, как тетя Мотя».

Ксения Собчак в «Блондинке в шоколаде»

Ксения Собчак в «Блондинке в шоколаде»

Кадр: Мария Стежко / YouTube

«Боня и Анджелиша, начало»

Отдельного внимания в соцсетях удостоились фрагменты из «Блондинки в шоколаде», в которых Собчак общается с матерью — сенатором Людмилой Нарусовой. Пожалуй, самым популярным стал отрывок, в котором Собчак иронизирует над грядущей встречей с родственниками.

«Главное, какой-нибудь герпес не подцепить, сейчас же начнутся эти целования», — сетует в этом ролике Собчак. Однако мать телеведущей парирует: «Как бы они от тебя чего-нибудь не получили»

«И в чем Ксюша не права?», «Очень понимаем Ксению», — отреагировали комментаторы. Полюбили в соцсетях и отрывок, где Нарусова попыталась подарить дочери домашние тапочки, когда они обе были в ресторане.

По словам сенатора, ее беспокоило то, что у дочери дома холодный пол. «Мам, ну на какое место мне эти тапочки, вот скажи мне? Это надо умудриться в ресторан взять тапки с собой», — отбивалась от подарка Собчак. Она также призвала мать «не позориться» в ресторане

В том же ролике телеведущая заверила мать, что пока не собирается обзаводиться детьми («Родится такой маленький гаденыш. Вырастет такой, как я, кому это надо?»), поиронизировала над вопросом о том, как у нее дела в разных жизненных сферах («Надеюсь, половая сфера тебя не интересует?») и поехидничала над упреками родительницы в неинтеллигентном поведении («Ты все со мной матом ругаешься, а сейчас делаешь вид, что такая приличная).

Многим словесные дуэли Собчак и Нарусовой напомнили ролики об общении блогерши Виктории Бони с ее дочкой Анджелиной — их ролики собирали миллионы просмотров летом 2025 года. «Боня и Энджи нашего детства», «Круговорот Анджелишек», «Это дикие Боня и Анджелишка» — шутили комментаторы.

Боня и Анджелина

Кадр: @victoriabonya

В сети даже решили, что если бы в годы выхода «Блондинки в шоколаде» Собчак и Нарусова публиковали нарезки из шоу в интернете, то они стали бы популярными блогерами — «как Боня и Анджелина, только круче».

Сходство между двумя семьями признала и Боня. «Я, оказывается, родила Собчак», — пошутила она под роликом с Собчак и Нарусовой

«Комедия абсурда»

Шоу «Блондинка в шоколаде» начало выходить на «Муз-ТВ» в 2006 году. Всего в нем было четыре сезона, последний завершился спустя два года после премьеры.

Примечательно, что Собчак могла и не стать героиней этого шоу: как впоследствии рассказывала бывшая генпродюсер телеканала Ирина Миронова, изначально планировалось, что лицом проекта будет музыкант. Однако артисты отказывались от участия в программе, поскольку не понимали ее концепцию и не были готовы разрешить съемки у себя дома. К тому моменту, когда Собчак согласилась стать ее героиней, кастинги безуспешно шли уже два года.

Никто не верил, что это можно было делать искренне. А вот когда Ксения согласилась, это было очень круто, потому что она тогда была готова если не на все, то на многое. Это был с ее стороны подвиг

Ирина Мироновабывший генпродюсер «Муз-ТВ»
Ксения Собчак в 2003 году

Ксения Собчак в 2003 году

Фото: Анатолий Ломохов / PhotoXPress

По задумке авторов шоу, проект должен был идти в прямом эфире круглосуточно, чтобы зрители могли постоянно наблюдать за жизнью кумира. От этой идеи также отказались, и в итоге шоу начало выходить в виде отдельных выпусков, которые длились чуть больше 20 минут.

И хотя проект позиционировался как реалити-шоу, Собчак практически с самого начала не скрывала, что в «Блондинке в шоколаде» много постановочных элементов. Она также называла проект на «Муз-ТВ» гламурной пародией.

«Вы же понимаете, что часть этих историй — стеб над реалити-шоу, над каким-то образом. Это не всегда реальная жизнь, а иногда чуть-чуть подкрашенная определенными красками», — говорила телеведущая.

Мы [в «Блондинке в шоколаде»] делаем, я бы сказала, комедию абсурда

Ксения Собчактелеведущая, журналистка
Ксения Собчак в клипе на песню «Потанцуй»

Ксения Собчак в клипе на песню «Потанцуй»

Кадр: StarPro / YouTube

Несмотря на пародийный характер шоу, «Блондинку в шоколаде» в свое время часто критиковали. В частности, новосибирская неформальная организация «Рассерженные родители» заявляла, что проект имеет антиобщественное содержание, и обвиняла его в развращении зрителей, в том числе детей. В прессе же ведущую распекали за «отсутствие мозгов», а в сети недовольные проектом называли его «шоу для слабоумных».

«Не видела больше ни одной программы, где бы человек так позорил себя», «Наитупняк полнейший», «Собчак просто дура. Как это можно не понимать и пускать ее в телешоу», — ругали передачу в интернете зрители.

«Я самая лучшая»

В «Блондинке в шоколаде» обычно показывали фрагменты из жизни Собчак: как она собирается на съемки, ходит по магазинам, общается с матерью и подругой, бывает на вечеринках, выбирает наряды, проводит мероприятия и участвует в фотосессиях. У программы не было ведущего: происходившее с ней на экране Собчак комментировала сама.

«Я — Ксения Собчак. У вас есть уникальная возможность подсмотреть, как я живу», — с этих слов начиналась заставка шоу «Блондинка в шоколаде». Далее же ведущая призывала зрителей учиться не жить, как она.

Сегодня такой формат программы не кажется оригинальным, однако в начале 2000-х, когда шоу и выходило на ТВ, у публики не было возможности круглосуточно следить за любимыми звездами в соцсетях.

Помимо того, остроты нехитрому формату добавляло поведение Собчак: ведущая к тому времени упрочила себе звание дерзкой светской львицы и на проекте не выходила из своего фирменного образа гламурной скандалистки

Заставка Блондинки в шоколаде

Заставка Блондинки в шоколаде

Кадр: Мария Стежко / YouTube

Например, в одном только дебютном выпуске «Блондинки в шоколаде» (в том самом, где она проснулась на полу с трусами на каблуке) Собчак отчитала свою команду за то, что они ее не разбудили («Сидите здесь тупите, а я там сплю одна!»), накричала на звонившего ей мужчину (или, как описала его ведущая, «инфернального ***») и катком проехалась по своей «главной подруге», балерине Анастасии Волочковой.

«Дичайшая вообще фигня, этот муж с сиськами наружу… Это одеяло такое лошино-далматинское», — высмеяла она фотосессию Волочковой с мужем в журнале. Балерину она назвала «муравьиной маткой всех лохов».

От телеведущей на шоу нередко доставалось и другим звездам — от певицы Наташи Королевой до модели Маши Малиновской

Иногда с «блондинкой в шоколаде» на проекте происходили эксцессы. Например, в одном выпуске зрителям показали, как Собчак ночью ловила на трассе попутку (жалуясь на «лошиный пригород») — утверждалось, что телеведущая поругалась с бойфрендом и убежала от него. В еще одном эпизоде шоу ее после проведения мероприятия в бессознательном состоянии на руках занесла домой команда.

А однажды телеведущая и вовсе угодила в вытрезвитель — зрителей заверили, что туда ее шутки ради сдали друзья. Там Собчак поругалась с сотрудниками полиции. «А что вы так разговариваете со мной? Вы самый смелый, что ли?» — возмущалась она.

Вообще, конечно, я самая лучшая. Я [обалденная], конечно, телочка

Ксения Собчакцитата из «Блондинки в шоколаде»
В одном из выпусков «Блондинки в шоколаде» Собчак ловила попутку на дороге

В одном из выпусков «Блондинки в шоколаде» Собчак ловила попутку на дороге

Кадр: Мария Стежко / YouTube

«Она реально смешная и прикольная»

После того как фрагменты из «Блондинки в шоколаде» разошлись по соцсетям, многие пользователи решили посмотреть это шоу... «Жаль, что раньше не видела эту передачу», «А знаете, что я сейчас сделаю? Включу "Блондинку в шоколаде"», «Хотелось бы все серии посмотреть», — писали они в комментариях.

Верните это шоу, умоляю

пользовательница Instagram

За этим последовали реакции на «Блондинку в шоколаде» и обзоры передачи от известных блогеров. «Насколько же все-таки отличается сегодняшняя повестка дня. (…) Сейчас такое сложно представить на ТВ», — удивился происходящему в шоу блогер Максим Лутчак, известный как «самый знаменитый зумер в интернете». Он назвал проект смешным, живым и самобытным, но добавил, что там было очень много буллинга.

В соцсетях также стали популярны фанатские подборки кадров с Собчак времен 2000-х годов. В комментариях пользователи утверждают, что тогда ведущая была в своей «прайм-эре»

Кадр: @abramova.yuu / TikTok

А блогерша Дина Лейк в своем обзоре выразила мнение, что формат «Блондинки в шоколаде» был попросту создан для такого человека как Собчак. По ее словам, ведущая даже из самых скучных и банальных ситуаций умела создавать «какой-то угар, либо скандал, либо конфликт».

«Блондинка в шоколаде» однозначно является одним из самых ярких шоу 2000-х годов, можно сказать, даже символом и олицетворением той эпохи

Дина Лейкблогерша

Некоторые пользователи соцсетей признавались: в юности они даже не подозревали, что в шоу может быть сценарий, и принимали на веру все происходящее на экране. Другие же уверяли, что с самого начала заметили в программе постановочные элементы и поняли, что «Блондинка в шоколаде» — это пародия.

В одном большинство комментаторов сошлись: по их мнению, в «Блондинке в шоколаде» как нельзя более ярко проявились чувство юмора Собчак и ее умение посмеяться над собой

Ксения Собчак в 2025 году

Ксения Собчак в 2025 году

Фото: Арина Антонова / ТАСС

«Импровизирует Собчак классно. Столько самоиронии», «Это бомба в 2025 году. Я валяюсь от смеха», «Какая же Ксения потешная», «Собчак всегда отталкивала как-то… Но в этих видео она такая классная — самоирония, крутой юмор, непосредственность», — писали зрители.

Я была из тех, кого очень бесила и возмущала Ксюша. Но сейчас смотрю и понимаю, что это реально смешно и она прикольная

пользовательница YouTube

***

«Блондинка в шоколаде» стала не только маркером эпохи безбашенных 2000-х, но и на многие годы вперед определила то, как россияне воспринимают Собчак. Хотя телеведущая давно вышла из образа гламурной трикстерши и всерьез занялась журналистикой, в СМИ ее и по сей день называют «блондинкой в шоколаде» — нередко это воспринимается как попытка упрекнуть ее за легкомысленное прошлое.

Впрочем, сама Собчак не раз давала понять, что участия в этом шоу абсолютно не стыдится. Например, телеведущая говорила, что считает «Блондинку в шоколаде» «революционно панковским» проектом для своего времени.

Это был такой панк, это была такая классная игра, что люди до сих пор иногда верят, что, правда, меня там где-то пьяную таскали. Это была стопроцентная постановка, от начала и до конца срежиссированная, но это было сделано так, что было абсолютное ощущение реалити. Я горжусь этим проектом

Ксения Собчактелеведущая, журналистка
