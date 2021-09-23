Объяснено участие Собчак в провокационном шоу «Блондинка в шоколаде»

Главной героиней провокационного шоу «Блондинка в шоколаде» решили сделать телеведущую Ксению Собчак после двух лет безрезультатных кастингов известных музыкантов. Об этом бывшая генпродюсер телеканала «МузТВ» Ирина Миронова рассказала в восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

По словам Мироновой, ни одна знаменитость не соглашалась на участие в передаче, концепцию которой все находили слишком непонятной. «Кто будет вообще сниматься у тебя, показывать двадцать четыре на семь свои гардеробные, или какие-то там интимные зоны в квартире, или что-то делать на камеру? Никто не верил, что это можно было делать искренне», — объяснила она.

В изначальной концепции шоу планировали вести в прямом эфире круглосуточно. «Зритель видит жизнь любимца, жизнь артиста. Изначально это должен быть музыкальный артист. Двадцать четыре на семь [видит], как живет человек, как живет его суперзвезда. Такой сторис нескончаемый. То, что сейчас в Instagram они все делают», — отметила Миронова.

Она добавила, что фронтмен группы «Звери» Рома Зверь поначалу согласился на съемки, однако позже отказался. «А вот когда Ксения согласилась, это было очень круто, потому что она тогда была готова если не на все, то на многое. Это был с ее стороны подвиг», — подчеркнула Миронова.

Шоу «Блондинка в шоколаде» с Ксенией Собчак выходило на «Муз-ТВ» с 2006 года. Проект, представленный как реалити-шоу, был посвящен личной жизни телеведущей, однако при этом содержал большое количество постановочных сцен. Собчак к тому моменту уже прославилась как соведущая реалити-шоу канала ТНТ «Дом-2», в котором выступала совместно с Ксенией Бородиной с 2004 года.

В восьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2007 году, охватившей поп-исполнителей ностальгии по 1990-м, а также о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая, шестая и седьмая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

