Боня в ответ на критику ее дочери Анджелины заявила, что позволяет ей быть собой

Летом 2025 года телеведущая и блогерша Виктория Боня, которая запомнилась многим россиянам сначала участием в реалити-шоу «Дом-2», а потом интересом к конспирологическим теориям во время пандемии коронавируса, внезапно предстала перед ними в новом амплуа. Телезвезда принялась снимать видео своего общения с дочерью-подростком Анджелиной Смерфит, с которой живет в Монако. Бесхитростные ролики внезапно обрели большую популярность, а комментаторы в шутку стали называть их своим любимым сериалом. Как Боня переизобрела свой блог и заново завоевала любовь россиян — в материале «Ленты.ру».

Режим «не беспокоить», я смотрю Reels Виктории Бони пользовательница X с ником Diana_jmatweewa

Боня и Энджи

Дочери Виктории Бони Анджелине 13 лет. Она говорит на смеси английского и русского языков, большую часть времени живет в Монако, увлекается верховой ездой, модой и макияжем, любит гулять с друзьями. Она мечтает о собственной лошади (ее обещал купить отец, бизнесмен Алекс Смерфит) и о пирсинге на языке, который мать, вопреки всем уговорам, запрещает.

Все это пользователи Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) узнали в июне, когда Энджи, как ее ласково называет звездная мать, начала регулярно появляться в ее блоге. Боня стала делиться с подписчиками самыми простыми будничными роликами об общении с дочерью, которые она снимала в моменте, не подвергая их серьезному монтажу и, видимо, не придумывая строгого сценария.

Так пользователи соцсетей выяснили, что Боня — завзятая посетительница Каннского кинофестиваля и любительница дорогих брендов — сталкивается примерно с теми же проблемами, что и тысячи других матерей подростков (но с поправкой на более люксовый образ жизни)

Боня и Анджелина Кадр: @victoriabonya

Например, в одном из самых популярных видео Анджелина решила пойти гулять в туфлях Loius Vuitton на шпильке. В ответ на возмущение матери подросток назвала ее старой и обвинила в том, что она не разбирается в стиле. Когда Боня предложила дочери подобрать более деликатные туфли, та выпалила мигом ставшую мемом фразу: «I don’t want деликатные, I want these ones!» («Не хочу деликатные, хочу вот эти!»). «Иди, и посмотрим, с какими мозолями ты вернешься домой сегодня», — сдалась блогерша.

Ну как теперь спать ложиться? Надо ж узнать, как Энджи дотопает до дома

пользовательница Instagram

В другой раз Анджелина заявила, что не хочет ехать с матерью в Милан по приглашению ни много ни мало модельера Филиппа Плейна (в комментариях после этого объявился целый ряд желающих стать приемными детьми Бони). Еще в одном ролике Боня поймала дочь на том, что она ходила в «Макдоналдс» в дорогостоящих ювелирных украшениях, надев без разрешения материнский браслет Bvlgari и часы Cartie.

«Руку могут оторвать у тебя, у ребенка, с этими часами!» — ужаснулась блогерша тому, что дочь гуляла в дорогостоящих ювелирных украшениях. Зрители же пришли к выводу, что этим поступком «Энжик тотально попутала берега», а также посоветовали многострадальной Боне на будущее прятать такие вещи в сейф.

«Макдоналдс» впервые увидел Cartie и Bvlgari

пользовательница Instagram

Боня сетовала и на то, что дочь устраивает беспорядок в шкафу, не любит проводить время с матерью и неохотно делится с ней личными вещами, а также без разбора тратит деньги на украшения. Впрочем, далеко не все ее ролики построены на конфликтах: во многих мать с дочерью вполне мирно болтают, наряжаются, готовят еду или ухаживают за кошкой Мурочкой.

Мурочка, к слову, еще один немаловажный герой вселенной Бони, полюбившийся зрителям «Вижу Мурочку — ставлю лайк на автомате», «Хочу жить как Мурочка», — пишут они

Кошка Виктории Бони Мурочка Кадр: @victoriabonya

За месяц ведения блога в новом стиле на Боню подписалось более 600 тысяч пользователей Instagram (всего же на страницу подписано более 12 миллионов человек). Видео с Анджелиной стабильно собирают по несколько миллионов просмотров. «Прям затянуло», «У меня гиперфиксация на Reels Виктории Бони, извините», «Эти дамы покорили мое сердце», — такие комментарии встречаются почти под каждым роликом об отношениях с дочерью.

«Комфортик, не иначе»

Сериал «Бонжелина», от которого невозможно оторваться, — так пользователи соцсетей в шутку назвали серию видео о материнских буднях блогерши. Многие с иронией сравнивали контент Бони с захватывающими турецкими сериалами и увлекательными реалити-шоу. Кто-то и вовсе утверждал, что заходит в соцсети только ради нового контента от блогерши с ее дочерью.

Я, 30-летний мужик, каждый день сижу и жду очередную серию любимого сериала

пользователь Instagram

Новые поклонники Бони по-разному объясняли ажиотаж вокруг видео с ее дочкой. Многие утверждали, что общение телезвезды с дочерью напоминает им собственную юность, а те, кто уже стал родителями, зачастую узнавали в Анджелине своих детей-подростков. Кто-то отмечал, что нехитрые ролики, снятые Боней, их умиротворяют и дарят ощущение уюта.

«Такое домашнее и уютное видео про любовь и заботу», «Как я полюбила ваши Reels с дочей! Такие вы классные», «Ну комфортик, не иначе», «Такие теплые видео с дочкой», — хвалили комментаторы Боню. Теледива в этих видео предстала в новом свете — как простой, искренний и непосредственный человек, добавляли они.

Другие зрители подсели на видео Бони исключительно из-за Анджелины — ее привычки говорить на смеси двух языков, уверенной манеры и яркого стиля, напоминающего моду 2000-х. Многим юная дочь блогерши напомнила западные иконы стиля той эпохи — Бритни Спирс, Кристину Агилеру, Пэрис Хилтон. «Она нереальная», «Какая красивая девочка, как ангел», — восхищались ею пользователи соцсетей.

Похожа на ту самую красивую старшеклассницу в школе, которой мы все завидовали пользовательница Instagram

Но по прошествии времени отношение многих зрителей к Анджелине стало более неоднозначным. Пользователи соцсетей все чаще называли девочку невоспитанной, равнодушной к матери и избалованной, а также сочувствовали Боне.

Например, после того, как девочка заявила, что без разрешения продала новые ботинки матери, комментаторы единогласно задались вопросами, какое успокоительное пьет Боня и «в какой серии Анджелине будут давать люлей». В соцсетях также появились пародии на дуэт, в которых дочь блогерши изображали грубой и эгоистичной.

Боня в ответ на критику воспитания дочери парировала: поведение Анджелины типично для многих подростков. Телеведущая также заявляла, что не хочет загонять дочь в рамки и позволяет ей быть собой, но при этом не пускает воспитание на самотек

А некоторые из заядлых поклонников «сериала» с Боней и Анджелиной даже начали предполагать, что звездная мать с дочерью, заметив интерес аудитории к контенту про выходки подростка, начали снимать ролики по сценарию и вводить зрителей в заблуждение.

Как бы то ни было, большинство комментаторов все же уверяли: если раньше они были невысокого мнения о блогерше, то в последнее время изменили отношение на противоположное. «Я относилась к ней всегда предвзято, а сейчас влюблена в эту женщину», «Как так вышло, что Виктория Боня со своей дочкой стали моими любимыми блогерами?», «Думаю, больше нет смысла сопротивляться тому, что я абсолютно влюблена в Викторию Боню», — признавались пользователи соцсетей.

В какой момент времени Виктория Боня стала моим примером для подражания? Боже мой, после «Дома-2» залезть на Эверест, воспитывать детей, которые знают, чего хотят, на двух языках. И чтобы Филипп Плейн приглашал в гости. Виктория, вы теперь мой кумир пользовательница Instagram

Карьера Бони

До того как открыться миллионам зрителей в новом свете, Боня перепробовала множество разных амплуа. Впервые с будущей теледивой россияне познакомились в 2006 году на реалити-шоу «Дом-2». Там уроженка Краснокаменска, к тому времени уже успевшая пожить в США и поучиться в Высшей школе кино и телевидения «Останкино», завела роман со Степаном Меньшиковым.

На скандальной «телестройке» Боня пробыла меньше года, но за это время показала себя как одна из самых харизматичных участниц шоу. За эффектные внешние данные в прессе ее прозвали русской Анджелиной Джоли

После ухода из «Дома-2» Боня стремительно строила карьеру на экране: вела телепрограммы («Cosmopolitan. Видеоверсия» на ТНТ, «Каникулы в Мексике» на MTV и не только), участвовала в нескольких экстремальных реалити-шоу по типу «Форт Боярд», в съемках кино и музыкальных клипов российских поп-исполнителей, фотосессиях для многочисленных глянцевых журналов. Кроме того, Боня выпускает косметику под собственным брендом.

Виктория Боня на Российской неделе моды в 2009 году Фото: Анатолий Ломохов / PhotoXPress

Успех ведущей в шоу-бизнесе сопровождался разного рода скандалами, начиная от бездоказательных обвинений в оказании эскорт-услуг и заканчивая продажей сомнительных, как утверждали критики, женских марафонов

Боню не раз критиковали за пропаганду и рекламу ретритов, участники которых употребляют галлюциногенный напиток. В конце июня телеведущую даже оштрафовали по статье о пропаганде наркотиков за то, что она положительно высказывалась об этом напитке и рассказывала о способах его употребления.

Больше всего репутация телезвезды пострадала, пожалуй, в период пандемии коронавируса. Боня тогда стала едва ли не главным в России амбассадором конспирологической теории, которая гласила, что распространение COVID-19 связано с влиянием вышек связи 5G. Ведущая тогда утверждала, что пандемия коронавируса может быть способом начать контролировать человечество через распознавание по камерам, а также заявляла о существовании «глубинного государства», которому подчиняются все мировые лидеры. Впоследствии она все же вакцинировалась от ковида.

Фото: @victoriabonya

Боня начала реабилитироваться в глазах россиян, когда стало известно о ее увлечении альпинизмом и высокогорными восхождениями. Кульминацией стало покорение Эвереста: на высочайшую вершину Земли Виктория поднялась в мае 2025 года со второй попытки

Уже тогда пользователи соцсетей отметили, что изменили мнение о телезвезде. «Раньше Боня ассоциировалась с "Домом-2", какими-то скандалами, операциями... Но после этого подвига ничего, кроме уважения, невозможно к вам испытывать!» — гласит один из комментариев под ее постом в Instagram о восхождении.