Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:57, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Боня подала в суд на невесту Лепса

Боня подала иск к невесте Лепса Кибе из-за распространения порочащих сведений
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня подала в суд на невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В исковом заявлении, поданном в Кузьминский районный суд, Боня заявила, что Киба распространяла ложные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 1 июля.

Уточняется, что судебное заседание назначили на 25 декабря.

Ранее сообщалось, что суд начнет рассматривать иск Бони к Кибе. Беседу по судебному процессу назначили на 8 декабря.

О том, что Боня составила иск о защите чести и достоинства к невесте Лепса, стало известно в октябре. Сообщалось, что блогерша обратилась в суд, так как Киба обвинила ее в занятиях проституцией. Уточнялось, что Боня потребовала от возлюбленной артиста публичных извинений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Кремль поприветствовал решение США по Украине

    Москвичам рассказали о вероятности формирования снежного покрова к Новому году

    Популярная российская блогерша столкнулась с преследованием

    Возлюбленная экс-главы МИД Украины станцевала в платье с глубоким декольте

    Путин поставил правительству России шесть задач

    Турист нарвался на штраф в десятки тысяч рублей за съемку одного видео в Дубае

    Врач предупредила об опасности блесток и аэрозольного снега в Новый год

    В России собрались исключить бесконтрольный вывоз рублей из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok