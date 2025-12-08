Боня подала в суд на невесту Лепса

Боня подала иск к невесте Лепса Кибе из-за распространения порочащих сведений

Популярная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня подала в суд на невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Сообщение об этом опубликовано в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В исковом заявлении, поданном в Кузьминский районный суд, Боня заявила, что Киба распространяла ложные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) от 1 июля.

Уточняется, что судебное заседание назначили на 25 декабря.

Ранее сообщалось, что суд начнет рассматривать иск Бони к Кибе. Беседу по судебному процессу назначили на 8 декабря.

О том, что Боня составила иск о защите чести и достоинства к невесте Лепса, стало известно в октябре. Сообщалось, что блогерша обратилась в суд, так как Киба обвинила ее в занятиях проституцией. Уточнялось, что Боня потребовала от возлюбленной артиста публичных извинений.