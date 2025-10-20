Интернет и СМИ
Боня подала в суд на обвинившую ее в проституции невесту Лепса

Ведущая Боня подала в суд на невесту Лепса Кибу из-за обвинений в проституции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская блогерша и телеведущая Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу. Об этом свидетельствуют данные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Боня подала иск в Кузьминский районный суд в августе. Суд назначил сторонам беседу на 8 декабря.

Как уточняет Mash в Telegram, телеведущая обратилась в суд в связи с тем, что Киба ранее обвинила ее в занятии проституцией. Отмечается, что Боня подала иск о защите чести и достоинства. По словам ее адвоката, она требует от возлюбленной Лепса публичных извинений.

Боня в июле в шоу «Злые языки» намекнула на то, что семья Кибы решила выдать ее замуж за Лепса из-за больших долгов. Киба в ответ обвинила телеведущую в клевете, а также в том, что Боня в прошлом «продавала свое тело женатым [мужчинам] за три тысячи евро».

