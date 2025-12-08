Суд начнет рассматривать иск Бони к невесте Лепса

Кузьминский суд начнет рассматривать иск ведущей Бони к невесте Лепса Кибе

Кузьминский районный суд Москвы начнет рассматривать иск блогерши и телеведущей Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Об этом свидетельствуют данные на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначена беседа на 08.12.2025 16:10», — говорится в карточке дела. Другие детали не приводятся.

О том, что Боня подала в суд на Кибу, сообщалось в октябре. Телеведущая подала иск о защите чести и достоинства после того, как невеста певца обвинила ее в занятии проституцией.

Боня в июле в шоу «Злые языки» намекнула на то, что семья Кибы решила выдать ее замуж за Лепса из-за больших долгов. Киба назвала высказывания ведущей клеветой и обвинила ее в том, что Боня в прошлом «продавала свое тело женатым [мужчинам] за три тысячи евро».