19:34, 21 мая 2026

Водитель пикапа переехал упавшего с него туриста в Таиланде и сбежал

Турист пережил три кровоизлияния в мозг после аварии с пикапом в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ekkasit A Siam / Shutterstock / Fotodom

Водитель пикапа переехал упавшего с него туриста в Паттайе (Таиланд) и сбежал с места происшествия. Об этом пишет газета The Sun.

Известно, что 20-летний Итан Лейси из Бирмингема (Великобритания) путешествовал по Таиланду со своим двоюродным братом Кевином. После отдыха с родственником Лейси отправился в Паттайю один. Семья забила тревогу, когда он не отвечал на сообщения три дня.

Позже выяснилось, что 16 мая британец ехал в багажнике пикапа по оживленной улице Паттайи. В один момент он выпал из машины и ударился головой об землю. В это время водитель пикапа не смог справиться с управлением и наехал на туриста. Затем он быстро скрылся с места аварии. В настоящее время Лейси находится в реанимации. Есть вероятность, что он может не выжить, так как он пережил уже три кровоизлияния в мозг.

Ранее российская туристка на пикапе сбила мотоциклистов в стране Азии из-за панической атаки. Саму девушку отпустили под залог, ее паспорт и автомобиль изъяли.

