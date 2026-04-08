20:08, 8 апреля 2026

Российская туристка на пикапе сбила мотоциклистов в стране Азии из-за панической атаки

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Piyawat Nandeenopparit / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка на пикапе сбила двух людей на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Трагедия произошла 25 марта в районе Чалонг в стране Азии. По данным полиции, 38-летняя россиянка наехала на двух мотоциклистов. Один из них не выжил, другого госпитализировали в тяжелом состоянии. В местных СМИ после публиковались посты о поиске донорской крови и о том, что мужчина получил травму сонной артерии и осколочный перелом руки и ноги.

Саму туристку отпустили под залог, ее паспорт и автомобиль изъяли. По ее словам, перед моментом аварии она пережила паническую атаку, резко нажала на тормоз и после этого потеряла контроль над машиной. В полиции при этом заявили, что подтверждения ее слов нет. Соотечественница пока ждет суда на свободе, ей предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшей кончину человека, а также причинении вреда здоровью и имуществу.

Ранее россияне пострадали в аварии с пикапом и надувным бананом в Таиланде. Инцидент попал на видео.

