Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 21 мая 2026Россия

Ушедший в отставку приграничный губернатор ответил на вопрос о будущем месте работы

Гладков заявил, что решение о его месте работы озвучат
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Ушедший в отставку губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о будущем месте работы. Об этом сообщает журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу», — сказал Гладков. Каких-либо других подробностей о будущей должности он не привел.

Бывший чиновник также признался, что скучает по жителям Белгородской области.

Ранее стало известно, что главы Белгородской и Брянской области — Вячеслав Гладков и Александр Богомазушли в отставку по собственному желанию. Сообщалось, что врио губернатора Белгородской области назначили участника программы «Время героев» Александра Шуваева, а врио губернатора Брянской области — выпускника «Школы губернаторов» Егора Ковальчука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    Ушедший в отставку приграничный губернатор ответил на вопрос о будущем месте работы

    В сети обсудили внешность 20-летнего сына Андрея Аршавина

    Ученых удивила фауна в зоне Чернобыльской АЭС

    В России предложили новый способ борьбы со слизнями

    Водитель пикапа переехал упавшего с него туриста в Таиланде и сбежал

    Бомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили на Сахалине

    По делу о найденной в диване москвичке задержали иностранца

    Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

    Назван продукт для замедления старения яичников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok