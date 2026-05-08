Звездный адвокат Карабанов признал вину в инкриминируемом преступлении

Звездный адвокат Александр Карабанов признал вину в особо крупном мошенничестве

Адвокат Александр Карабанов, известный как представитель многих звезд отечественного шоу-бизнеса, признал вину в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает ТАСС.

Следствие полагает, что Карабанов ввел в заблуждение победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева — учредителя компании «Интертехника», которого обвиняют в поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Карабанов апеллировал к своим связям в правоохранительных органах и попросил за решение вопроса семь миллионов рублей, два из которых, по его словам, предназначались должностным лицам в качестве аванса.

26 ноября 2024 года Карабанов получил два миллиона рублей в помещении коллегии адвокатов, расположенной на улице Маросейка в городе Москве. При этом фактически адвокат не собирался передавать эти деньги, а планировал распорядиться им по своему разумению.

7 мая стало известно о задержании адвоката, в разные годы представлявшего в судах интересы таких известных людей, как полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, предприниматели Умар Джабраилов и Сергей Полонский. Он также представлял интересы семьи певицы и актрисы Жанны Фриске. Карабанову грозит до десяти лет колонии.