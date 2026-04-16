08:39, 16 апреля 2026Экономика

В России признали проблемы с экспортом и добычей нефти

В России признали проблемы с экспортом и добычей нефти
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Добыча нефти в Уральском федеральном округе (УрФО) в первом квартале этого года сократилась из-за трудностей с морским экспортом, что связано с внеплановыми ремонтами инфраструктуры и другими логистическими проблемами. Об этом говорится в апрельском докладе «Региональная экономика» Банка России, который составлен по итогам регулярного опроса предприятий.

Респонденты отметили улучшение конъюнктуры в части роста цен, сокращения дисконтов и уменьшения объемов уже отгруженных на танкеры партий, которые находились в море в поисках покупателей. Однако перспективы дальнейшего увеличения физического экспорта под вопросом, в связи с чем компании не корректируют планы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вторник, 14 апреля, экспорт нефти из Новороссийска ограничен, так как два крупнейших причала не восстановили работу после атаки беспилотников в ночь на 6 апреля.

В последние месяцы Украина наносила удары по портам на Черном и Балтийском морях с целью снижения экспорта российских углеводородов. Таким образом Киев пытается помешать Москве воспользоваться ростом мировых цен на нефть за счет конфликта на Ближнем Востоке.

Поддержку экспорту оказало решение Вашингтона на месяц смягчить санкции в отношении поставок из России. Однако действие лицензии истекло на прошлой неделе, а министр финансов США Скотт Бессент указал, что ее продление не предполагается. Он объяснил, что приостановка ограничительных мер позволила Москве продать уже погруженную на танкеры нефть, а это смягчило ценовой шок, возникший из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА) в марте 2026 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов достигли 19,04 миллиарда долларов, что на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 миллиарда больше, чем в марте прошлого года.

