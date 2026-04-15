В США сравнили смягчение санкций против России с предотвращением конца света

Бессент сравнил смягчение санкций против России с предотвращением конца света

Соединенные Штаты смягчением санкций против российской нефти не допустили ситуации, сравнимой с концом света из-за резкого подорожания энергоресурсов. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент во время брифинга в Белом доме.

Ему задали вопрос о том, сколько получила Москва от временного ослабления санкций. «Давайте представим себе другой мир, где цена на нефть подскочила бы до 150 долларов. Тогда они бы заработали гораздо больше, продав баррели, которые уже были погружены на танкеры. Их собирались продать. Они все равно должны были попасть в Китай, но мы перенаправили их нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цену на нефть», — ответил Бессент. Министр финансов США добавил, что были и «сценарии конца света» с нефтью, подорожавшей до 200 и 250 долларов.

Ранее Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской и иранской нефти. Штаты приостановили санкции на российскую нефть 12 марта из-за блокады Ираном Ормузского пролива. Лицензия действовала до 11 апреля.