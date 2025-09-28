Бывший СССР
Лукашенко пригрозил НАТО

Лукашенко: Если НАТО собьют самолет Белоруссии, ответ последует незамедлительно
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: president.gov.by

Если НАТО собьют самолет России или Белоруссии, ответ последует незамедлительно. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, если страны НАТО собьют самолет в, например, Беловежской Пуще, то ответ последует мгновенно. Он добавил, что в таком случае Белоруссии придется воевать «на все деньги». Однако Лукашенко заключил, что в скором времени западные политики перестанут угрожать подобными атаками, потому как они делают эти заявления для граждан собственных стран.

Президент напомнил, что Белоруссия предупредила Польшу о летящих на ее территорию беспилотниках. Он добавил, что Минск мог и не предупреждать Варшаву об этом.

Ранее Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России. Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

