Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:10, 28 сентября 2025Мир

Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aliaksandra Yadzeshka / Unsplash

ВВС Польши подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши — в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Кадыров рассказал об успешной операции ВС России на харьковском направлении

    ВС России уничтожили десять боевиков «Азова» и бригады «Лють»

    В ДНР бойцов ВСУ спасли от сослуживцев

    Силы ПВО сбили БПЛА над российским регионом

    Зеленская осудила выступление российской певицы в опере в Лондоне и не получила поддержки

    Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

    На Украине объявили в розыск российскую актрису

    В России указали на потерю рейтинга европейскими лидерами из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости