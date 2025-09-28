Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

ВВС Польши подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение, чтобы привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши — в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО.

