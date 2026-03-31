Названы требующие согласия соседей работы на даче

Депутат Гаврилов: Некоторый ремонт на даче требует согласия соседей

Некоторые ремонтные работы на даче требует официального уведомления и согласия соседей. Такие виды изменений на загородном участке назвал россиянам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет RT.

Обычный ремонт в эту категорию не попадает — перекрыть крышу бани, заменить окна в сарае, обновить отделку или поставить новую печь можно без разрешения соседей. Однако если речь идет о работах, которые меняют габариты постройки или сдвигают объект ближе к границе участка, придется уведомить о них других дачников.

«Как только меняется высота, площадь или несущие конструкции, это уже реконструкция, и тогда для жилого или садового дома нужен уведомительный порядок через "Госуслуги"», — подчеркнул Гаврилов.

