05:22, 23 апреля 2026Россия

Российские мужчины массово захотели уйти в декрет

RT: Каждый второй мужчина выразил готовность уйти в декрет вместо жены
Юлия Мискевич

Количество российских мужчин, готовых уйти в отпуск по уходу за ребёнком вместо супруги, продолжает расти. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, имеющимся в распоряжении RT, впервые с 2015 года доля согласных и несогласных с таким решением оказалась равной.

Как рассказали специалисты, 33 процента опрошенных полностью готовы к такому шагу в случае необходимости, еще 17. процентов — скорее готовы. Таким образом, суммарно 50 процентов мужчин не исключают для себя возможности ухода в декрет.

При этом категорических противников в 2026 году стало 29 процентов (годом ранее их было 34 процента). Доля тех, кто скорее не согласился бы, также снизилась — с 23 до 21 процента.

В то же время, по данным опроса работодателей, за последний год случаи ухода мужчин в отпуск по уходу за ребенком фиксировались в каждой шестой компании (17 процентов).

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных женатых мужчин, планирующих детей, а также представители одной тысячи работодателей.

Ранее в России изменили правила подсчета стажа при начислении пенсии, включив в него отпуск по уходу за ребенком.

