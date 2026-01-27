Реклама

18:45, 27 января 2026Путешествия

Россияне почти перестали получать многократные шенгенские визы

Консульства стран Шенгена почти перестали выдавать россиянам многократные визы
Алина Черненко

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Консульства стран Шенгенского соглашения почти перестали выдавать заявителям из России многократные визы. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Уточняется, что в 2019 году на такой тип приходилось более 80 процентов от всех выданных виз, в 2023-м их было 49 процентов, а в 2024-м — 41 процент. По итогам 2025 года доля многократных виз рухнула до 9-18 процентов.

В РСТ добавили, что сейчас долгосрочный шенген могут получить лишь близкие родственники граждан Евросоюза или легальных резидентов Европы и профессионалы в сфере международных перевозок. Кроме того, некоторые случаи рассматриваются консульством в индивидуальном порядке.

На фоне общего ужесточения правил выдачи шенгена россиянам выделяются несколько стран, сохраняющих сравнительную лояльность, отмечается в источнике. На Францию, Италию и Испанию приходится около 60-65 процентов всех выданных соотечественникам виз.

Ранее в Альянсе туристических агентств России исключили снижение спроса соотечественников на поездки в Европу из-за запрета Еврокомиссии на выдачу мультивиз. По словам вице-президента организации Алексана Мкртчяна, в течение последних трех лет многие страны Европы и так не выдавали многократные визы россиянам.

