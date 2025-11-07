В России исключили снижение спроса на поездки в Европу из-за запрета на мультивизы

АТА: Запрет Еврокомиссии на выдачу мультивиз россиянам не повлияет на турпоток

В России исключили снижение спроса соотечественников на поездки в Европу из-за запрета Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз. Таким мнением поделился вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что новые визовые ограничения не повлияют на турпоток. По словам Мкртчяна, в течение последних трех лет многие страны Европы и так не выдавали многократные визы россиянам.

«В том, что Евросоюз перестанет выдавать мультивизы, мы не видим никакой проблемы. Турпоток как рос в Европу, так и будет расти. В этом году вырос на 25 процентов», — подчеркнул он.

В РСТ тоже обратили внимание, что мультивизы россиянам уже давно не выдаются. Чаще всего многократный шенген получают те, кто совершает деловые поездки.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.