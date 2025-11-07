Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:55, 7 ноября 2025Путешествия

В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

РСТ: Российские туристы и так почти не получают шенгенских мультивиз
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские туристы и так уже давно почти не получают шенгенских мультивиз, которые Еврокомиссия запретила 7 ноября. Влияние новых визовых ограничений на россиян оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что выдача мультивиз россиянам — это большая редкость. Чаще всего многократный шенген получают те, кто совершает деловые поездки.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости