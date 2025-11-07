В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

РСТ: Российские туристы и так почти не получают шенгенских мультивиз

Российские туристы и так уже давно почти не получают шенгенских мультивиз, которые Еврокомиссия запретила 7 ноября. Влияние новых визовых ограничений на россиян оценили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что выдача мультивиз россиянам — это большая редкость. Чаще всего многократный шенген получают те, кто совершает деловые поездки.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. В заявлении ЕК также говорилось, что отказ Европы от выдачи россиянам шенгенов позволит производить тщательную и частую проверку заявлений для снижения потенциального риска для европейской безопасности.