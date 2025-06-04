Москвич провалился в дыру в подъезде первой советской хрущевки

Мужчина упал в дыру в подъезде первой советской хрущевки на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы мужчина упал в дыру, которая образовалась в полу подъезда первой советской хрущевки. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет о четырехэтажке, расположенной на улице Гримау, 16 — в среду, 4 июня. По информации управы Академического района, дом является первой советской хрущевкой, поскольку «строение в экспериментальном квартале № 9 Новых Черемушек раньше других было готово принять новоселов в 1957 году».

Провалившийся в дыру мужчина получил ушибы головы и ссадины на руках. В префектуре Юго-Западного административного округа заверили, что рухнувшее перекрытие коммунальщики восстановят до четверга, 5 июня, и работы уже начались.

Ранее стало известно, что жительница Читы провалилась в колодец с плохо закрепленной крышкой во время прогулки с ребенком и матерью и получила травмы. В суде ей удалось добиться компенсации в размере 100 рублей.