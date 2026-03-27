В Турции заявили об ответе Украине за атаку на нефтяной танкер

Турция ответит Украине за удар по нефтяному танкеру Altura в Черном море дипломатическими методами, так как действия Киева не касались военно-морских сил (ВМС) страны. Об этом «Ленте.ру» сказал турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

«Эти атаки явно не направлены против турецкого флота (...) Поэтому вряд ли Турция рассматривает какие-либо военные варианты. Однако Анкара точно доносит позицию, что подобная эскалация слишком опасна и подрывает динамику безопасности в Черном море. До новых инцидентов таких усилий будет достаточно», — отметил политолог.

При этом Озертем подчеркнул, что действия Украины являются ударом по суверенитету Турции и являются «опасной игрой», так как они подрывают энергетическую безопасность государства.

27 марта состоялась беседа замглавы МИД России Александра Грушко с турецким послом Танжу Бильгичем. Темой беседы стали удары безэкипажных катеров и БПЛА ВСУ по нефтяному танкеру Турции. Также 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на способность Анкары повлиять на Киев, чтобы пресечь удары по энергетической инфраструктуре.