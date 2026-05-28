12:29, 28 мая 2026

Казахстан опроверг слухи о желании выкупить активы «Лукойла»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Власти Казахстана не ведут переговоров о возможном выкупе активов «Лукойла» в республике после того, как компания попала в санкционные списки США. Об этом в комментарии журналистам заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

По его словам, такие слухи неоднократно публиковались в СМИ, однако ответ не меняется.

Российская компания объявила о желании избавиться от иностранного бизнеса в ноябре прошлого года, при этом в приоритете была продажа одному владельцу. Первый вариант, международный энергетический трейдер Gunvor, не был принят США, обвинившими его в связях с Россией.

К настоящему времени переговоры по поводу Lukoil International GmbH с претендентами продолжаются. Очередная лицензия на них от Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) истекает 30 мая, но, скорее всего, ее срок в очередной раз продлят.

Тем не менее «Лукойл» в своей отчетности уже списал международный бизнес, в результате чего убыток компании по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) за 2025 год составил 1,06 триллиона рублей. Основным претендентом на активы остается американский инвестиционный фонд Carlyle, но российский производитель рассматривает и другие варианты.

В феврале 2026-го Казахстан направил в OFAC предложение о покупке доли российской компании. Тогда в «Казмунайгазе» уточняли, что этот вопрос должны рассматривать власти страны, а не сама компания.

