12:27, 28 мая 2026Мир

В ООН призвали расследовать атаку ВСУ на Старобельск

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному расследованию атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Об этом говорится в заявлении на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности», — сказал он.

Тюрк также призвал «сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов».

22 мая ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

