Россия
05:09, 16 апреля 2026Россия

«Живите честно». Боевой летчик-военблогер покончил с собой на фоне подозрений в дискредитации Российской армии

Марина Совина
Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Земцов Алексей с позывным Воевода покончил с собой. Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

Официальных сообщений о гибели Земцова не поступало.

В своем канале офицер рассказал о конфликте на службе и обмолвился о неверности своей супруги. По словам Земцова, если его рассказ опубликован, ему удалось осуществить задуманное.

Блогер участвовал в специальной военной операции (СВО), в качестве летчика отражал наступление украинских войск. Земцов признался, что каждый свой отпуск он проводил в штурмовых частях, сражаясь на земле.

На канал «Воевода вещает» подписаны более 160 тысяч человек. У Земцова остались родители и дочь.

Земцов провел в СИЗО больше четырех месяцев

Воевода поведал, что, узнав о супружеской измене, вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО по обвинению в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в крупном размере. За него заступились ряд известных военкоров и военных, включая генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и командира отряда спецназа «Ахмат» Аида. Позднее летчик решил отправиться в штурмовые части.

Также Земцов рассказал о недовольстве командования рядом публикаций. По его словам, ему предлагали уволиться по состоянию здоровья, но он продолжал службу. Из-за одного из недавних постов блогера заподозрили в дискредитации Российской армии и захотели вернуть в СИЗО.

«Спасибо. Живите честно. Только так мы победим», — говорится в последнем сообщении Воеводы.

Земцов уже высказывал мысли о суициде

Журналист Анастасия Кашеварова отреагировала на публикацию Воеводы. Она вспомнила, как она вместе с товарищами билась за вызволение Земцова из СИЗО. «С чего ты решил, что ты имеешь право опустить руки? Что можешь не только лишить себя жизни, но и обнулить все наши старания. Дурак ты, Леха», — написала она в своем Telegram-канале, выразив надежду, что Воевода все-таки жив.

Блогер Кирилл Федоров, которому Воевода передал свой канал, также высказался о случившемся. Он заявил, что Земцов уже озвучивал идеи об уходе из жизни, и тогда его удалось отговорить. Он надеется, что публикация Земцова была лишь способом громко донести свое видение ситуации, и в действительности офицер не осуществил задуманное.

