Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 16 апреля 2026

Военблогер заявил об «интересных вещах» в деле о покончившем с собой военкоре Воеводе

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

В деле вероятно покончившего с собой военкора Алексея Земцова, пилота ударного вертолета Ка-52 с позывным Воевода есть «интересные вещи». Об этом в своем Telegram-канале заявил военблогер Владислав Угольный.

По словам Угольного, ему известно, что уголовное дело, которое упоминал в прощальном видео Воевода, связано с более «интересными вещами», чем избиение Земцовым любовника жены. Также Угольный заявил, что готов «поставить бутылку» на то, что Воевода на самом деле жив. Каких-либо подтверждений своей теории военблогер не привел.

О том, что Земцов может быть жив, заявляли и люди из окружения военного летчика — надежду на это высказывали журналистка Анастасия Кашеварова и военблогер Кирилл Федоров. По мнению последнего, заявлениями о суициде Земцов мог попытаться привлечь внимание к своей сложной ситуации.

Как сообщалось ранее, автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов мог покончить с собой. В своем канале офицер рассказал о конфликте на службе, неверности супруги и проблемах с законом. Воевода сообщил, что, узнав о супружеской измене, вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok