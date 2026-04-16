08:00, 16 апреля 2026Россия

Раскрыты обстоятельства судьбы покончившего с собой офицера и военблогера Воеводы

Журналист Кашеварова заявила, что пилота Воеводу пытались спасти
Марк Леонов
Марк Леонов

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Покончившего с собой пилота вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта и военблогера Алексея Земцова, который вел блог под псевдонимом Воевода, пытались спасти. Обстоятельства судьбы пилота раскрыла журналист, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Как рассказала Кашеварова, товарищи Воеводы, узнавшие, что тот оказался в СИЗО, боролись за него, и Земцова по ходатайству отправили на специальную военную операцию (СВО). Однако следователь добился того, чтобы офицера вернули в следственный изолятор, так как в Белгородской области, куда попал Земцов, проходит не спецоперация, а контртеррористическая операция.

«Тут мы за тебя бились. Впрягались все. И никто не собирался опускать рук», — заявила в блоге журналистка о попытке спасти Воеводу.

Как сообщалось ранее, автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов с позывным Воевода покончил с собой. В своем канале офицер рассказал о конфликте на службе, неверности супруги и проблемах с законом. Воевода сообщил, что, узнав о супружеской измене, вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО.

