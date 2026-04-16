Россия
09:25, 16 апреля 2026Россия

Выдвинута новая версия о судьбе пилота и военблогера Воеводы

В окружении пилота и военблогера Воеводы заявили, что он может быть жив
Марк Леонов
Марк Леонов

Кадр: Telegram-канал «Воевода Вещает»

В окружении пилота ударного вертолета Ка-52, гвардии старшего лейтенанта и военблогера Алексея Земцова, который вел блог под псевдонимом Воевода и, возможно, покончил с собой, думают, что он может быть жив. Новую версию о судьбе Воеводы выдвинули журналист Анастасия Кашеварова и военблогер Кирилл Федоров.

Кашеварова в блоге заявила, что надеется, что Земцов так и не совершил самоубийство, несмотря на то, что в его канале появилось прощальное сообщение. «Я очень надеюсь, что Леха "Воевода", жив. Столько мы бились за тебя, все твои товарищи — Антоха, Кирилл, Серега и тот, кого нельзя называть», — написала она.

Схожую версию выдвинул блогер Кирилл Федоров, который рассказал, что разговоры о самоубийстве Земцов вел давно, и его старались отговорить. «Я до сих пор, еще раз говорю, я до сих пор надеюсь, что Леша меня услышал», — заявил он.

[Надеюсь,] что в первую очередь эти видео были сделаны так громко, чтобы донести его правду, его видение ситуации. Я очень на это надеюсь

Кирилл Федоровавтор блога «Война. История. Оружие»

Как сообщалось ранее, автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов мог покончить с собой. В своем канале офицер рассказал о конфликте на службе, неверности супруги и проблемах с законом. Воевода сообщил, что, узнав о супружеской измене, вывез любовника жены в лес и избил его, после чего попал в СИЗО.

