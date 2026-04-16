Стало известно о возможной судьбе записавшего предсмертное видео военблогера Воеводы

Shot: Записавший предсмертное видео военблогер Земцов жив

Автор Telegram-канала «Воевода вещает», летчик ударного вертолета Ка-52, гвардии старший лейтенант Алексей Земцов, записавший предсмертное видео, жив. О его возможной судьбе пишет Shot в Telegram.

Как утверждает издание, Воеводе не дали совершить задуманное близкие, находившиеся с ним на связи. Сейчас офицера разыскивают. Как стало известно каналу, он самовольно оставил часть и сбежал.

Ранее военблогер Владислав Угольный заявил, что уголовное дело, о котором упоминал Земцов в прощальном видео, связано с более «интересными вещами», чем избиение им любовника жены. Угольный также выразил уверенность, что Воевода жив.

Вечером 15 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появилось три видео, на которых Земцов заявляет о намерении воспользоваться «правом последней офицерской чести». В роликах он рассказал о конфликте на службе и неверности супруги, а также о том, что его подозревают в дискредитации Российской армии. Летчик подчеркнул, что, если этот пост опубликован, значит, он совершил задуманное.